В Челябинской области определили лучших сельчан на фестивале «Земля спорта»

Победители соревнований представят регион на всероссийском финале

В Еткульском районе Челябинской области завершился региональный этап масштабного Всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования собрали сильнейших сельских спортсменов, лучшие из лучших теперь представят регион на всероссийском финале в Сочи, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

На масштабный турнир в Еткуле собрались сильнейшие сельские спортсмены. В программе соревнований были представлены турниры по силовому экстриму, футболу и волейболу, состязания среди семейных команд, а также многоборью ГТО.

Кроме того, все желающие также могли присоединиться к празднику и поучаствовать в работе спортивных площадок, выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», мастер-классе по йоге, а также принять участие в состязаниях по перетягиванию каната.

Торжественную церемонию открытия украсили выступления первых лиц региона. С напутственными словами к участникам обратились: первый заместитель главы Еткульского района Денис Кучерук, заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев, заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Недбайло и президент Федерации силового экстрима Дмитрий Локтионов.

«Спасибо организаторам за возможность проявить себя. Рада, что получилось показать свою физическую подготовку и выиграть состязания по ГТО. Победа — это не только моя заслуга, но и результат поддержки моей команды, тренеров. Эти соревнования стали для меня важным этапом», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Екатерина Степанова.

Отметим, что победители регионального этапа фестиваля «Земля спорта» в состязаниях по силовому экстриму, семейных команд и многоборья ГТО представят Челябинскую область на финальных соревнованиях в Сочи.

Автор: София Петрова.