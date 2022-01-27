В Челябинской области объявили старт набора волонтеров на Кубок мира по фристайлу

Соревнования пройдут 26—27 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина»

Организаторы Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» объявили о старте набора волонтеров на предстоящие соревнования. Они пройдут на горнолыжном курорте «Солнечная долина». К организации турнира привлекут 110 волонтеров для встречи участников, работы с журналистами, спортсменами и зрителями, в службы аккредитации и медицины.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» пройдет в Челябинской области в шестой раз. За это время турнир стал визитной карточкой региона и очень полюбился зрителям. Ни одно международное спортивное событие не обходится без помощи волонтеров, которые поддерживают организаторов практически в каждой функции.

Ожидается, что в турнире примут участие порядка 100 спортсменов из 15 стран мира. Волонтеры будут встречать иностранные команды в аэропорту Челябинска, помогать в месте проведения турнира. В это направление ждут ребят, в совершенстве владеющих иностранными языками. Также со знанием английского языка ждут в направлениях по работе с судьями и представителями СМИ, а для работы с международной федерацией лыжного спорта и с медицинской службой помимо знания английского языка от претендентов потребуется умение уверенно кататься на горных лыжах.

«Первыми начнут работу волонтеры службы аккредитации, с 21 февраля заступят волонтеры службы встречи и атташе — кураторы иностранных команд. Большая часть будет задействована в работе со зрителями, навигации, парке соревнований и обеспечении транспортной логистики. Этап Кубка мира на „Солнечной долине“ — это всегда яркое и красочное спортивное событие зимы для зрителей, а волонтеры давно зарекомендовали себя как заботливые и радушные помощники для спортсменов и гостей», — отметила руководитель волонтерского корпуса Ирина Чиркова.

Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить заявку по ссылке. Набор продлится до 4 февраля, далее ребят ожидает отбор и инструктаж. Преимущество будет отдано тем волонтерам, которые имеют QR-код о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» пройдет на Южном Урале 26 и 27 февраля и станет особенным: он пройдет спустя несколько дней после Олимпиады. Южноуральцы смогут первыми в мире увидеть заезды сильнейших спортсменов. На старт выйдут участники и триумфаторы Олимпийских игр в Пекине.

Билеты на этап Кубка мира по фристайлу уже в продаже, их можно приобрести в кассах горнолыжного курорта «Солнечная долина», а также на сайте.

Мероприятие пройдет в формате COVID-19 FREE ZONE. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.