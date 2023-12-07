Сегодня, 7 декабря, стали известны имена лучших спортсменов и тренеров Челябинской области по итогам 2023 года. Региональный минспорт подвел итоги конкурса, выявив лауреатов в шести номинациях. Наградит он их 19 декабря в Правительстве Челябинской области. Публикуем список лауреатов и рассказываем, где отличились и чем прославились наши спортсмены в уходящем году.
Победители областного конкурса, ежегодно проводимого региональным минспортом, были определены в шести номинациях. Экспертная комиссия рассматривала заявки, которые подавались руководителями региональных Федераций, после чего определила десятки сильнейших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года. Так, были выявлены лучшие атлеты и их наставники по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также представители адаптивных дисциплин.
Лучшие спортсмены по олимпийским видам спорта (в алфавитном порядке):
1. Маргарита Близнякова (тхэквондо);
2. Сабина Гилязова (дзюдо);
3. Ирина Зуева (дзюдо);
4. Наталья Комбарова (легкая атлетика);
5. Анна Матвеева (шорт-трек);
6. Василий Мизинов (легкая атлетика);
7. Татьяна Минина (тхэквондо);
8. Глеб Федоров (гребля академическая);
9. Степан Чистяков (конькобежный спорт);
10. Александр Яковлев (гребля академическая).
Обращает на себя внимание, что в список попали по два представителя дзюдо (Сабина Гилязова и Ирина Зуева), тхэквондо (Татьяна Минина и Маргарита Близнякова), легкой атлетики (Наталья Комбарова и Василий Мизинов), гребли академической (Глеб Федоров и Александр Яковлев), а также конькобежных дисциплин (Анна Матвеева и Степан Чистяков). В этом списке всем знакомые любителям спорта лица. Разве что успехи гребцов из Магнитогорска не так хорошо известны широкой общественности.
Лучшие спортсмены по неолимпийским видам спорта:
1. Дмитрий Долгих (судомодельный спорт);
2. Артемий Дорма (спортивное ориентирование);
3. Артем Жидков (практическая стрельба);
4. Егор Зорин (спортивное ориентирование);
5. Юрий Куриный (радиоспорт);
6. Александр Муравьев (судомодельный спорт);
7. Вячеслав Плотников (гиревой спорт);
8. Александр Пшеницын (каратэ);
9. Дмитрий Сметанкин (подводный спорт);
10. Оксана Степанова (гиревой спорт).
Здесь также есть два представителя от одного вида спорта. Так, отличились представители судомодельного спорта (Дмитрий Долгих и Александр Муравьев), а также гиревого спорта (Вячеслав Плотников и Оксана Степанова) и спортивного ориентирования (Артемий Дорма и Егор Зорин).
Лучшие молодые спортсмены по олимпийским видам спорта (возраст 14-21 год):
1. Денис Батчаев (дзюдо);
2. Диана Богданова (велосипедный спорт);
3. Александра Глазкова (фристайл);
4. Елизавета Егорова (легкая атлетика);
5. Екатерина Ефременко (фристайл);
6. Евгения Лочканова (бокс);
7. Анна Минуллина (легкая атлетика);
8. Ярослав Степанко (сноуборд);
9. Мария Труханова (конькобежный спорт);
10. Екатерина Этина (современное пятиборье).
Лучшие молодые спортсмены по не олимпийским видам спорта (возраст 14-21 год):
1. Александр Анферов (мотоциклетный спорт);
2. Егор Асютин (судомодельный спорт);
3. Анастасия Гуськова (бодибилдинг);
4. Софья Естехина (всестилевое каратэ);
5. Ильяс Исмуратов (всестилевое каратэ);
6. Арсений Кудрявцев (пауэрлифтинг);
7. Рима Мнацаканян (пауэрлифтинг);
8. Тамерлан Расулов (универсальный бой);
9. Софья Стрелец (подводный спорт);
10. Александр Ширяев (шашки).
Лучшие спортсмены по адаптивным видам спорта:
1. Анастасия Актуганова (легкая атлетика);
2. Валерий Зайков (каратэ);
3. Александр Новичихин (легкая атлетика);
4. Максим Свирский (легкая атлетика);
5. Елизавета Сидоренко (плавание);
6. Дмитрий Солонгин (спортивная гимнастика);
7. Елена Уморина (каратэ);
8. Валерия Шабалина (плавание);
9. Елена Шах (легкая атлетика);
10. Александр Ширин (легкая атлетика).
В этот список попали спортсмены, которые имеют ограничения по здоровью: представители ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями), ПОДА (поражения опорно-двигательного аппарата), глухие и слепые атлеты. Здесь широко представлены спортсмены пловцы и легкоатлеты.
Лучшие тренеры-преподаватели:
1. Евгений Богданов (подводный спорт);
2. Александр Бородай (конькобежный спорт);
3. Олеся Власова (фитнес-аэробика);
4. Иван Денисов (гиревой спорт);
5. Григорий Дубинкин (спортивная гимнастика);
6. Игорь Ивашин (велосипедный спорт);
7. Ирина Киселева (легкая атлетика);
8. Ольга Кучина (спортивное ориентирование);
9. Евгения Литвинчук (плавание);
10. Елена Сайко (легкая атлетика).
Награждение всех лауреатов конкурса состоится 19 декабря в Правительстве Челябинской области.