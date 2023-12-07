В Челябинской области назвали лучших спортсменов и тренеров 2023 года

Региональный Минспорт определил десятки сильнейших в различных номинациях

Сегодня, 7 декабря, стали известны имена лучших спортсменов и тренеров Челябинской области по итогам 2023 года. Региональный минспорт подвел итоги конкурса, выявив лауреатов в шести номинациях. Наградит он их 19 декабря в Правительстве Челябинской области. Публикуем список лауреатов и рассказываем, где отличились и чем прославились наши спортсмены в уходящем году.

Победители областного конкурса, ежегодно проводимого региональным минспортом, были определены в шести номинациях. Экспертная комиссия рассматривала заявки, которые подавались руководителями региональных Федераций, после чего определила десятки сильнейших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года. Так, были выявлены лучшие атлеты и их наставники по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также представители адаптивных дисциплин.

Лучшие спортсмены по олимпийским видам спорта (в алфавитном порядке):

1. Маргарита Близнякова (тхэквондо);

2. Сабина Гилязова (дзюдо);

3. Ирина Зуева (дзюдо);

4. Наталья Комбарова (легкая атлетика);

5. Анна Матвеева (шорт-трек);

6. Василий Мизинов (легкая атлетика);

7. Татьяна Минина (тхэквондо);

8. Глеб Федоров (гребля академическая);

9. Степан Чистяков (конькобежный спорт);

10. Александр Яковлев (гребля академическая).

Обращает на себя внимание, что в список попали по два представителя дзюдо (Сабина Гилязова и Ирина Зуева), тхэквондо (Татьяна Минина и Маргарита Близнякова), легкой атлетики (Наталья Комбарова и Василий Мизинов), гребли академической (Глеб Федоров и Александр Яковлев), а также конькобежных дисциплин (Анна Матвеева и Степан Чистяков). В этом списке всем знакомые любителям спорта лица. Разве что успехи гребцов из Магнитогорска не так хорошо известны широкой общественности.

Лучшие спортсмены по неолимпийским видам спорта:

1. Дмитрий Долгих (судомодельный спорт);

2. Артемий Дорма (спортивное ориентирование);

3. Артем Жидков (практическая стрельба);

4. Егор Зорин (спортивное ориентирование);

5. Юрий Куриный (радиоспорт);

6. Александр Муравьев (судомодельный спорт);

7. Вячеслав Плотников (гиревой спорт);

8. Александр Пшеницын (каратэ);

9. Дмитрий Сметанкин (подводный спорт);

10. Оксана Степанова (гиревой спорт).

Здесь также есть два представителя от одного вида спорта. Так, отличились представители судомодельного спорта (Дмитрий Долгих и Александр Муравьев), а также гиревого спорта (Вячеслав Плотников и Оксана Степанова) и спортивного ориентирования (Артемий Дорма и Егор Зорин).

Лучшие молодые спортсмены по олимпийским видам спорта (возраст 14-21 год):

1. Денис Батчаев (дзюдо);

2. Диана Богданова (велосипедный спорт);

3. Александра Глазкова (фристайл);

4. Елизавета Егорова (легкая атлетика);

5. Екатерина Ефременко (фристайл);

6. Евгения Лочканова (бокс);

7. Анна Минуллина (легкая атлетика);

8. Ярослав Степанко (сноуборд);

9. Мария Труханова (конькобежный спорт);

10. Екатерина Этина (современное пятиборье).

Лучшие молодые спортсмены по не олимпийским видам спорта (возраст 14-21 год):

1. Александр Анферов (мотоциклетный спорт);

2. Егор Асютин (судомодельный спорт);

3. Анастасия Гуськова (бодибилдинг);

4. Софья Естехина (всестилевое каратэ);

5. Ильяс Исмуратов (всестилевое каратэ);

6. Арсений Кудрявцев (пауэрлифтинг);

7. Рима Мнацаканян (пауэрлифтинг);

8. Тамерлан Расулов (универсальный бой);

9. Софья Стрелец (подводный спорт);

10. Александр Ширяев (шашки).

Лучшие спортсмены по адаптивным видам спорта:

1. Анастасия Актуганова (легкая атлетика);

2. Валерий Зайков (каратэ);

3. Александр Новичихин (легкая атлетика);

4. Максим Свирский (легкая атлетика);

5. Елизавета Сидоренко (плавание);

6. Дмитрий Солонгин (спортивная гимнастика);

7. Елена Уморина (каратэ);

8. Валерия Шабалина (плавание);

9. Елена Шах (легкая атлетика);

10. Александр Ширин (легкая атлетика).

В этот список попали спортсмены, которые имеют ограничения по здоровью: представители ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями), ПОДА (поражения опорно-двигательного аппарата), глухие и слепые атлеты. Здесь широко представлены спортсмены пловцы и легкоатлеты.

Лучшие тренеры-преподаватели:

1. Евгений Богданов (подводный спорт);

2. Александр Бородай (конькобежный спорт);

3. Олеся Власова (фитнес-аэробика);

4. Иван Денисов (гиревой спорт);

5. Григорий Дубинкин (спортивная гимнастика);

6. Игорь Ивашин (велосипедный спорт);

7. Ирина Киселева (легкая атлетика);

8. Ольга Кучина (спортивное ориентирование);

9. Евгения Литвинчук (плавание);

10. Елена Сайко (легкая атлетика).

Награждение всех лауреатов конкурса состоится 19 декабря в Правительстве Челябинской области.