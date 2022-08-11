В Челябинской области назначен новый заместитель министра спорта

Елена Низамова будет курировать общие и правовые вопросы ведомства

В Челябинской области назначили заместителя министра по физической культуре и спорту. К исполнению обязанностей на новой должности приступила Елена Низамова, ранее занимавшая должность начальника юридического отдела в региональном министерстве образования, сообщает пресс-служба Минспорта Челябинской области.

Низамовой назначен испытательный срок в один месяц. Ранее она руководила юридическим отделом министерства образования региона. Место замминистра спорта вакантно с 1 июня, после того, как с этой должности уволился Александр Казаков.

Елена Низамова имеет высшее образование. В 1997 году окончила Региональный образовательный центр. В 2002 году окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «юриспруденция». В Минспорте Челябинской области Елена Низамова будет курировать общие и правовые вопросы.