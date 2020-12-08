В Челябинской области началась «Неделя ГТО»

Её организовало Министерство спорта России.

Акция «Неделя ГТО» стартовала в Челябинской области. Её организаторами стали Министерство спорта России и АНО «Национальные приоритеты». Она состоится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».



Цель акции — рассказать о строящихся площадках ГТО для всех желающих, информировать жителей о выполнении нормативов и напомнить о пользе физической активности. Как заявил министр спорта России Олег Матыцин, сейчас нормативы ГТО выполняет более восьми миллионов граждан страны.

«Мы надеемся, что с каждым годом их число будет только расти. Уверен, „Неделя ГТО“ поможет привлечь к физической культуре и спорту ещё большее количество россиян», — заявил Олег Матыцин.

В рамках «Недели ГТО» для участников запущена специальная активность в социальных сетях. Им предлагается стать мастером того или иного упражнения. Для этого необходимо опубликовать видео или фото с его выполнением и с хештегом #неделяГТО.

«Специально для мастеров упражнений разработаны карточки, которые можно размещать на своей странице и делиться историями успеха выполнения испытаний комплекса ГТО, отправлять друзьям. Пять самых активных участников получат подарки с символикой федерального проекта „Спорт — норма жизни“. Найти и скачать карточки можно на официальном портале федерального проекта „Спорт — норма жизни“ norma.sport или в социальных сетях национальных проектов России», — заявили в министерстве спорта Челябинской области.

Также в мессенджерах запущен стикерпак с талисманами ГТО, а в регионах появятся информационные стенды с комплексом упражнений, который поможет сдать нормативы. Отмечается, что за первый год проекта было оборудовано около 800 малых спортивных площадок ГТО и 35 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2020 году поставлены комплекты оборудования для создания 372 спортивных площадок и 40 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.