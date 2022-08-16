В Челябинской области на озере Увильды пройдет Кубок губернатора по парусному спорту

Состязания на территории яхт‑клуба «Мираж» состоятся 20—21 августа

В ближайшие выходные, 20—21 августа, на озере Увильды в Челябинской области состоится Кубок губернатора по парусному спорту. В программе — как любительские состязания среди взрослых, так и гонки флота в детских классах яхт. Организаторы ожидают около 200 участников из городов Урала, сообщает региональный Минспорт.

На соревнования уже заявились спортсмены из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска, Екатеринбурга, Магнитогорска. Регата среди взрослых проводится без ограничений по возрасту. В детских соревнованиях участвуют спортсмены от 12 до 16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет».

Гонки флота в детских классах пройдут 20 и 21 августа. Особенностью соревнований для юных спортсменов являются ценные призы — дорогостоящие паруса для победителей позволят талантливым детям успешнее участвовать в следующих соревнованиях и выходить на новый уровень. Любительская парусная регата среди взрослых состоится 20 августа.

Кубок губернатора проводится второй год с целью развития туризма, повышения привлекательности региона, пропаганды спорта и здорового образа жизни, привлечения внимания общественности к парусному спорту и отдыху, сохранению красоты уральской природы.

В парусных школах Челябинской области сейчас тренируются 280 юных спортсменов. Еще около 300 человек, взрослых и детей, являются любителями и активно занимаются парусным спортом. За последние четыре года 12 спортсменов области получили звание мастера спорта России. В Челябинской области ежегодно проводятся соревнования всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровней в различных дисциплинах и классах яхт.

Организаторами мероприятия выступают Федерация парусного спорта Челябинской области, региональное Министерство по физической культуре и спорту, а также яхт-клуб «Мираж».

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