В Челябинской области «Лыжню России — 2026» проведут в День влюбленных

Массовые состязания пройдут 14 февраля во всех городах и районах региона

Стали известны дата и места проведения всероссийской массовой гонки «Лыжня России». В Челябинской области она состоится 14 февраля во всех городах и районах региона, главные забеги пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. В этом году мероприятие посвящено Году единства народов России, регистрация участников уже стартовала, подать заявку все желающие могут на портале «Госуслуги», сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Массовые гонки на лыжах по традиции пройдут во всех муниципальных образованиях Челябинской области, однако главные забеги состоятся в четырех городах региона:

— Челябинск: легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной (пр. Ленина, 84);

— Магнитогорск: Экологический парк (ул. Лесопарковая, 1);

— Златоуст: лыжно-биатлонный комплекс СШОР-1 (ул. Спортивная, 1а);

— Миасс: лыжная база (ул. Тельмана, 54-а).

В Челябинске программа «Лыжни России» рассчитана на два дня. В первый день, 13 февраля, состоятся спортивные забеги, а на следующий день на старт лыжни выйдут все желающие. Торжественное открытие соревнований запланировано на 14 февраля, в 12:00. Участникам массовых забегов предстоит преодолеть дистанцию 3 километра.

Стать участником спортивного праздника может каждый житель Южного Урала. Для этого необходимо подать заявку на участие через личный кабинет на портале «Госуслуги». Кроме того, в день соревнований нужно предоставить организаторам необходимые документы. Среди них: паспорт РФ, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.