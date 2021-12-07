В Челябинской области киберспортсмены массово выполнят нормативы ГТО

В местах проведения турниров по компьютерному спорту будут оборудованы мобильные площадки ГТО

С нового года региональная Федерация компьютерного спорта будет активней реализовывать комплекс ГТО среди своих спортсменов. К такому решению ее подтолкнуло подписание соглашения между федеральным оператором комплекса ГТО и Федерацией компьютерного спорта России в рамках Форума «Россия — спортивная держава», прошедшего в Казани, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

Подписание этого соглашения позволит привить молодым киберспортсменам любовь к ведению здорового образа жизни и тем самым улучшить их спортивные показатели. В соответствии с подписанным документом на территории мероприятий, организованных Федерацией компьютерного спорта (ФКС), будут устанавливаться площадки ГТО, на которых будет организован прием нормативов комплекса.

«Подписание этого соглашения станет огромным подспорьем в нашей миссии по пропаганде здорового образа жизни среди киберспортивного сообщества. Опыт большинства профессиональных киберспортсменов давно показал, что для достижения серьезных результатов на виртуальной арене важно находиться в хорошей физической форме и регулярно тренироваться. Что, в свою очередь, позволяет поддерживать высокий уровень дисциплины и держать как тело, так и мозг игроков в тонусе», — сказал на форуме «Россия — спортивная держава» президент ФКС Дмитрий Смит.

В январе 2022 года сразу после новогодних каникул всем челябинским киберспортсменам будет предоставлена уникальная возможность выполнить нормы комплекса ГТО. Еженедельно по четвергам с 13:00 центр тестирования Южно-Уральского государственного университета гостеприимно распахнет двери всем желающим киберспортсменам, предварительно зарегистрировавшимся на сайте gto.ru и подавшим предварительную заявку.

Инициаторами акции в регионе стали руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков и председатель Челябинского отделения ФКС Росии Иван Забирко.

Напомним, что ранее в рамках чемпионата России по компьютерному спорту в Челябинске была организована площадка ГТО, на которой участники и гости мероприятия могли выполнить нормативы комплекса. В течение двух дней перед дворцом спорта «Юность» работала площадка ГТО, которую посетили более трех тысяч гостей и участников турнира.