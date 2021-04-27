В Копейске из-за отсутствия спортзала отменили старейший боксерский турнир

Спонсоры мемориала имени Хохрякова согласились проводить его только на территории города

Челябинская область осталась без старейшего регионального боксерского турнира — мемориала имени С. В. Хохрякова. Традиционные соревнования, носящие статус «класса А», не состоятся в этом году из-за отсутствия места проведения. Турнир обычно проходил в Копейске, а перенести его в другой город невозможно.



Как рассказали ИА «Первое областное», трудность в том, что спонсоры мемориала хотят организовать его только на родине Семена Хохрякова. Проводить его планировали только за счет внебюджетных источников финансирования, но организовать турнир в Копейске невозможно, потому что в городе нет подходящего зала.

«В августе 2020 года начато строительство нового ФОКа на улице Борьбы. По условиям контракта подрядчик должен провести работы за 19 месяцев, планируемые сроки сдачи объекта в эксплуатацию — февраль 2022 года. Федерация бокса Челябинской области уведомила Федерацию бокса России об отмене соревнований и теперь планирует провести мемориал Хохрякова по боксу в мае 2022 года в новом ФОКе, приурочив его ко Дню Победы»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, в сентябре прошлого года строительство ФОКа на улице Борьбы инспектировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По планам это будет трехэтажное здание вместимостью около 600 человек. Комплекс предназначен для тренировок по восьми видам спорта. Изначально его строительство планировали закончить в декабре этого года, а на возведение направить почти 135 миллионов рублей.