В Челябинской области до конца 2025 года построят еще пять спортплощадок

Об этом сообщил министр спорта региона на открытии спорткомплекса в селе Кизильском

В селе Кизильском открыли новый спорткомплекс с универсальным игровым залом и площадкой для занятий единоборствами. Современный ФОК построен в рамках госпрограммы и сможет принять около 150 человек одновременно. По словам министра спорта Челябинской области Владимира Иванова, до конца 2025 года в регионе будут запущены еще пять новых спортивных объектов, сообщает министерство спорта Челябинской области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», он станет центром притяжения для жителей всех возрастов.

В церемонии открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, первый заместитель главы Кизильского муниципального округа Григорий Бугряков и председатель Собрания депутатов Кизильского района Владимир Заплатин.

«Мы видим, как меняется к лучшему спортивная инфраструктура в наших малых городах и поселках. Благодаря вниманию и личному участию губернатора у нас появился еще один оснащенный и комфортный спортивный комплекс. Продолжим работу в этом направлении и до конца года введем в эксплуатацию еще пять спортивных объектов», — отметил Владимир Иванов.

Инфраструктура нового комплекса включает в себя современные спортивные залы, универсальный игровой зал, удобные раздевалки и административные помещения. Территория вокруг ФОКа также благоустроена. Одновременно заниматься в новом комплексе смогут около 150 человек.