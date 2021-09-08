В Челябинской области будут развивать новые для региона дисциплины к Паралимпиаде-2024

Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта подвел итоги Игр в Токио

На Южном Урале планируют открыть отделения или секции для развития новых адаптивных видов спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 8 сентября, сообщил руководитель Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов. По его словам, это поможет региону быть еще более широко представленным в программе летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

На минувшей Паралимпиаде в Токио Челябинская область была представлена пятью спортсменами, которые в общей сложности завоевали 6 медалей различного достоинства: 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. При этом все наши земляки были представлены в двух видах программы — плавании и легкой атлетике.

«В последний раз наши спортсмены становились призерами Паралимпийских игр в 1996 году. В этот раз им удалось завоевать аж шесть медалей. Конечно, мы удовлетворены тем, как выступили южноуральцы в Токио. Никогда ранее столько наград с таких соревнований мы не завоевывали. Потенциал у нас хороший, есть много ребят, которые претендовали на попадание в состав паралимпийской сборной, но в последний момент не смогли пробиться в Токио. Кроме того, есть цель начать развивать те виды спорта, которые в регионе не представлены», — отметил Павел Титов.

Отметим, что в программе ПИ-2020 в Токио были представлены 23 вида спорта. Среди них стрельба из лука, бадминтон, гребля, велоспорт, конный спорт, дзюдо, пауэрлифтинг, стрельба, настольный теннис, тхэквондо, триатлон и другие. То есть те дисциплины, которые в Челябинской области не получили должного развития или вовсе не развиваются. По мнению Павла Титова, именно в этом направлении можно и нужно искать усиление для развития адаптивного вида спорта среди спортсменов высшего мастерства. Ну и не забывать при этом развивать «свои» сильные дисциплины, где у нас есть хорошие традиции и специалисты.

«Во многом благодаря квалифицированным тренерским кадрам наши земляки и смогли показать отличные результаты в Токио. Более того, успешно выступить южноуральцы могли бы еще пять лет назад, на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, куда Международный олимпийский комитет нашу команду не пустил», — говорит Павел Титов.

Присутствовавшие на онлайн-пресс-конференции участники Игр-2020 Анна Сапожникова и Дмитрий Черняев также остались рады своему выступлению в Токио.

«На заключительном этапе подготовки около трех месяцев усиленно занимался на учебно-тренировочных сборах в Грузии и Южно-Сахалинске. Я впервые участвовал в Паралимпиаде, и впечатления остались самые приятные. Особенно понравился олимпийский бассейн, очень крутое сооружение. В следующем году планирую выступить на чемпионате мира, но для начала нужно туда отобраться», — говорит Дмитрий Черняев.

Анна Сапожникова сообщила, что для нее Игры в Токио тоже стали дебютными. Ей больше всего запомнились высокий уровень организации соревнований и теплое отношение жителей Японии к приезжим спортсменам.

Затронули на пресс-конференции и вопрос о премировании спортсменов. Напомним, что Минспорт РФ еще в июле озвучил суммы премиальных, полагающихся призерам Олимпийских и Паралимпийских игр. Так, победители Игр получили по 4 миллиона рублей, серебряные призеры — 2,5 млн рублей, бронзовые — 1,7 млн рублей. Что касается региональных выплат, то суммы призовых, по словам Павла Титова, пока неизвестны.

«Соответствующую справочную информацию по результатам выступлений спортсменов мы направили в Минспорт Челябинской области, этот вопрос находится в стадии согласования», — добавил Павел Титов.

Напомним, что 19 августа во время встречи главы региона Алексея Текслера с южноуральскими олимпийцами стали известны и суммы премиальных, которые им полагались за участие в Играх-2020. Так, все наши участники Олимпиады получили по 400 тысяч рублей, а серебряная медалистка Татьяна Минина — 1 миллион рублей от регионального правительства и квартиру от спонсоров.