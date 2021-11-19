Челябинская область стала одним из четырех регионов, где будет проведена апробация предоставления государственной услуги «Спортивная подготовка» на конкурентной основе. Конкурс пройдет с 16 ноября по 16 декабря, сообщает региональный Минспорт.
13 июля 2020 года был принят закон № 189 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере». В Челябинске единственной из сфер внедрения данного закона на данный момент станет государственная услуга «Спортивная подготовка», которая будет реализоваться на начальных этапах спортивной подготовки по тхэквондо, дзюдо и спортивной гимнастике.
Организации негосударственного сектора по итогам конкурного отбора смогут получить субсидии Минспорта Челябинской области для реализации своих проектов в течение 2 — 4 лет.
Основными критериями отбора участников станут следующие:
— Наличие в программе спортивной подготовки улучшенных характеристик по сравнению с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорту;
— Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на начальном этапе спортивной подготовки;
— Организация медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку;
— Уровень квалификации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку;
— Наличие опыта работы в сфере физической культуры и спорта;
— Обеспечение улучшенных характеристик материально-технической базы и инфраструктуры по сравнению с федеральным стандартом спортивной подготовки;
— Доступность информации об участнике конкурса в сети «Интернет».
«Благодаря социальному заказу мы хотим расширить возможность для негосударственного сектора экономики к оказанию государственных услуг по спортивной подготовке. Этим мы надеемся повысить качество оказания услуг всеми организациями, участвующими в подготовке спортсменов, благодаря созданной конкурентной среде. Пока мы пробуем сделать это на этапе начальной подготовки», — комментирует начальник управления спорта Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Анна Александровна Кодина.
Участники конкурса должны направить пакет подтверждающих документов до 16 декабря в Минспорт Челябинской области. Подробную информацию можно найти на сайте организации в разделе «Социальный заказ». Отметим, что для отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере будет создана конкурсная комиссия, в которую войдут представители Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. Дата объявления результатов конкурса — 20 декабря.