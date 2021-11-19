В Челябинской области будет реализован социальный заказ государственной услуги «Спортивная подготовка»

Организации могут получить субсидии на конкурсной основе

Челябинская область стала одним из четырех регионов, где будет проведена апробация предоставления государственной услуги «Спортивная подготовка» на конкурентной основе. Конкурс пройдет с 16 ноября по 16 декабря, сообщает региональный Минспорт.

13 июля 2020 года был принят закон № 189 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере». В Челябинске единственной из сфер внедрения данного закона на данный момент станет государственная услуга «Спортивная подготовка», которая будет реализоваться на начальных этапах спортивной подготовки по тхэквондо, дзюдо и спортивной гимнастике.

Организации негосударственного сектора по итогам конкурного отбора смогут получить субсидии Минспорта Челябинской области для реализации своих проектов в течение 2 — 4 лет.

Основными критериями отбора участников станут следующие:

— Наличие в программе спортивной подготовки улучшенных характеристик по сравнению с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорту;

— Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на начальном этапе спортивной подготовки;

— Организация медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку;

— Уровень квалификации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку;

— Наличие опыта работы в сфере физической культуры и спорта;

— Обеспечение улучшенных характеристик материально-технической базы и инфраструктуры по сравнению с федеральным стандартом спортивной подготовки;

— Доступность информации об участнике конкурса в сети «Интернет».

«Благодаря социальному заказу мы хотим расширить возможность для негосударственного сектора экономики к оказанию государственных услуг по спортивной подготовке. Этим мы надеемся повысить качество оказания услуг всеми организациями, участвующими в подготовке спортсменов, благодаря созданной конкурентной среде. Пока мы пробуем сделать это на этапе начальной подготовки», — комментирует начальник управления спорта Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Анна Александровна Кодина.

Участники конкурса должны направить пакет подтверждающих документов до 16 декабря в Минспорт Челябинской области. Подробную информацию можно найти на сайте организации в разделе «Социальный заказ». Отметим, что для отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере будет создана конкурсная комиссия, в которую войдут представители Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. Дата объявления результатов конкурса — 20 декабря.