В Челябинской области будут активнее развивать «тихий» баскетбол

Инклюзивный проект даст возможность проявить себя спортсменам с ограничениями по слуху

Представители Российской федерации баскетбола, а также руководители региональной федерации и клуба «Челбаскет» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Челябинская область получит дополнительные возможности для реализации инклюзивного проекта РФБ «Тихий! баскетбол», сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.

Документ завизировали представители РФБ, Федерации баскетбола Челябинской области и профессионального баскетбольного клуба «Челбаскет». Основной целью соглашения является совместная организация и проведение мастер-классов или открытых уроков по баскетболу для детей с нарушениями здоровья в рамках инклюзивного проекта РФБ «Тихий! баскетбол».



«Федерация баскетбола России уже три года старается развивать и адаптивный, и инклюзивный баскетбол. Мы счастливы, что Челябинск предоставляет для страны одних из лучших спортсменов по баскетболу глухих. Надеемся, что сможем вырастить плеяду классных спортсменов, которые в следующем году будут выступать на наших мероприятиях в разных городах страны вместе со старшими ребятами, представляющими город Челябинск», — рассказала руководитель департамента специальных проектов РФБ Мира Хайруллина.

Два мастер-класса для глухих и слабослышащих детей, а также ребят с интеллектуальными нарушениями провел 27 января в Челябинске победитель кубка ФИБА, участник чемпионатов Европы в составе сборной России, серебряный призер чемпионата России Федор Лихолитов.



«Я верю, что наши мероприятия могут вдохновить, сподвигнуть детей заниматься баскетболом на более профессиональном высоком уровне. Те навыки, которые приобретаются на баскетбольной площадке, обязательно пригодятся ребятам в школе, в семье, в общении со сверстниками, в социуме», — добавил Федор Лихолитов.



Вице-президент ФБЧО Максим Огарков подчеркнул, что прошедшие мастер-классы — не разовое мероприятие. «Это проектная история, которая будет проходить ежемесячно. Мы будем проводить занятия по адаптивному баскетболу в разных районах области и с разными детками», — добавил он.

Напомним, что впервые состязания в рамках проекта «Тихий! баскетбол» в Челябинске прошли на финале чемпионата России по баскетболу 3×3, прошедшем в апреле 2022 года во дворце спорта «Юность».