В Челябинской митрополии 1 января стартует традиционный забег «Муромская дорожка»

На Южном Урале православный забег объединит прихожан семи городов

В первый день 2026 года Челябинская митрополия в восьмой раз проведет традиционный спортивно-просветительский забег «Муромская дорожка». Мероприятие объединит приходы всех епархий митрополии.

Старт забега запланирован на полдень одновременно в семи городах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Миассе, Кыштыме и Чебаркуле. Акция проходит по инициативе общественного движения «Сорок Сороков».

«Муромская дорожка» приурочена к церковному празднованию памяти двух святых — преподобного Илии Муромца и мученика Вонифатия, которому молятся об избавлении от винопития. Как подчеркивают организаторы, цель забега — не только демонстрация силы духа и тела, но и пропаганда здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и духовная поддержка в дни Рождественского поста.

Добавим, в Челябинске после завершения спортивной части в кафедральном соборе Рождества Христова состоится благодарственный молебен преподобному Илие Муромцу.