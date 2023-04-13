В Челябинске 16 апреля на территории городского зоопарка и парка имени Гагарина впервые пройдут соревнования по спортивному ориентированию Кубок Федерации «Приз Ларисы». Турнир состоится в 20-й раз и соберет участников от 10 до 70 лет и старше, сообщает региональный Минспорт.
Четырехэтапные эстафетные соревнования открывают летний сезон у ориентировщиков. Старт и финиш состоится в Челябинском зоопарке. В командах будет по два человека, где каждый участник преодолевает два этапа. Одна часть дистанции будет проложена по парку имени Гагарина, вторая — по зоопарку.
Главный организатор соревнований Яков Гуревич проводит соревнования в честь супруги Ларисы. В этом году решили разнообразить формат состязаний.
«Мы договорились с руководством Челябинского зоопарка о проведении соревнований на его территории. Нарисовали подробную спортивную карту. Контрольные пункты в день старта будут установлены в различных местах зоопарка, но с учетом того, чтобы не мешать и не вредить животным. В дальнейшем зоопарк сможет использовать эту карту для проведения своих состязаний для детей и взрослых. К примеру, по принципу „найди вольер, где живет зайчик, мишка или обезьянка“. Это будет своего рода спортивно-развлекательный аттракцион», — рассказал Яков Гуревич.
Начало турнира в 11:00. Командный зачет будет определяться исходя из возраста участников. Самые юные участники пробегут дистанцию только по территории зоопарка.
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