В Челябинске 31 мая на территории городского зоопарка впервые пройдет детский турнир «Кубок Люка» по баскетболу 3×3. За победу будут бороться по 6 команд в двух возрастных группах, сообщает региональная федерация баскетбола.
Кроме спортивного турнира, всех зрителей, болельщиков и участников соревнований будут ждать различные активности, конкурсы и призы. Организаторами соревнований стали Федерация баскетбола Челябинской области и Российское движение детей и молодежи «Движение первых».
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