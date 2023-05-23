В Челябинском зоопарке впервые пройдет турнир по баскетболу 3×3

В соревнованиях примут участие 12 детских команд

В Челябинске 31 мая на территории городского зоопарка впервые пройдет детский турнир «Кубок Люка» по баскетболу 3×3. За победу будут бороться по 6 команд в двух возрастных группах, сообщает региональная федерация баскетбола.Кроме спортивного турнира, всех зрителей, болельщиков и участников соревнований будут ждать различные активности, конкурсы и призы. Организаторами соревнований стали Федерация баскетбола Челябинской области и Российское движение детей и молодежи «Движение первых».Добавим, что в декабре 2022 года баскетбольный клуб «Челбаскет» стал опекуном волка-долгожителя Люка, который содержится в Челябинском зоопарке. Все участники системы «Челбаскет» регулярно делают отчисления в фонд зоопарка, навещают своего подопечного и радуют его игрушками.