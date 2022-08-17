В челябинском велопараде примут участие около трех тысяч горожан

Все желающие преодолеют дистанцию 6 км

В Челябинске 4 сентября пройдет «Областной велопарад», на старте которого организаторы ожидают около трех тысяч горожан. Принять участие в нем могут все желающие, а маршрут будет проходить в Калининском районе у Тополиной аллеи. Для проведения мероприятия движение автомобилей на улице Академика Королева будет приостановлено, сообщают организаторы велопарада.

Предстоящее мероприятие не является спортивным состязанием, так как имеет статус городского праздника. В нем могут принять участие все желающие, и абсолютно бесплатно. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

Все зарегистрировавшиеся и получившие браслет примут участие в розыгрыше велосипедов и других подарков по окончании заезда. При этом, как отмечают организаторы, «обладатели ярких костюмов, украшенных велосипедов, корпоративной атрибутики» получат медали и кубки «Велозвезда».

Место сбора, старт и финиш — в сквере на Тополиной аллее. Маршрут велопарада составляет 6 км (1 круг — 2 километра) — по улицам Университетская Набережная, Чичерина, разворот на 250-летия Челябинску и обратно. В рамках мероприятия состоится также и велозаезд для профессиональных спортсменов.

Программа велопарада:

09:00—11:00 — регистрация участников, выдача браслетов (розыгрыш ценных призов по номерным браслетам), работа бесплатных интерактивных площадок.

10:00—11:00 — заезд профессиональных спортсменов.

10:30—11:00 — официальное открытие и общая разминка.

11:00—12:00 — велопарад.

12:00—14:00 — награждение, лотерея (участвуют все желающие по регистрационным браслетам).

Напомним, что 1 августа в Челябинске состоялся семейный велопарад. В нем приняли участие около 200 семей. Участники проехали 5 км по городскому бору, стартовав у памятника Курчатову.