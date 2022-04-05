В челябинском «Тракторе» прояснили ситуацию с перекупщиками билетов

Клуб не может бороться со спекулянтами из‑за существующего законодательства РФ

Руководство хоккейного клуба «Трактор» не может повлиять на работу перекупщиков при продаже билетов на домашние матчи клуба в связи с существующим законодательством. Об этом сообщила пресс-служба клуба, комментируя ситуацию с повышенным спросом на билеты предстоящих матчей между «Трактором» и «Металлургом» в Челябинске 7 и 9 апреля.



Руководство клуба объявило о старте продаж билетов на южноуральское дерби заранее, 31 марта. На официальном сайте ХК «Трактор» озвучили дату — 3 апреля в 10:00. Однако билеты раскупили на два матча практически мгновенно, в течение часа. В то время как интернет-сайт клуба «слег» из-за технических проблем на сервере. Причем в этот же день, 3 апреля, на сайте бесплатных объявлений появились первые сообщения о продаже билетов по завышенным ценам от спекулянтов.

«Правила продаж билетов на домашние матчи „Трактора“ регламентируются квотой из расчета не более четырех билетов в одни руки (как в кассах клуба, так и через официальные интернет-ресурсы). Покупка электронных билетов предполагает обязательную регистрацию, которая включает в себя указание персональных данных, e-mail и телефон покупателя. Законодательство нашей страны не подразумевает административной ответственности за повторную реализацию частными лицами действующих билетов по стоимости выше номинала. Кассир не вправе отказать в продаже билета по номинальной стоимости болельщику, если покупка осуществляется в пределах разрешенного количества», — отметили в пресс-службе ХК «Трактор».

В челябинском клубе подтвердили, что проблема с сайтом в день старта продаж существовала. Компания, занимающаяся технической поддержкой ресурса, в курсе вопроса. Такая проблема возникла из-за невероятного ажиотажа, впервые за много лет превысившего в несколько раз планируемый спрос. Технические специалисты изучили проблему и в будущем будут предупреждать такие вещи заранее.

«Ситуация с перепродажей билетов мониторится, но реального способа определения кассиром подставных лиц в очереди из болельщиков, пришедших в кассу за билетами, не существует. Общая билетная масса выходит в продажу одновременно в наземные кассы и на официальные интернет-ресурсы клуба», — добавили в ХК «Трактор».

Напомним, что владельцы абонементов по традиции имеют приоритетное право выкупа своих мест на матчи плей-офф. Если место абонементщика не выкуплено в анонсированное клубом время, оно выходит в свободную продажу. В сезоне 2021/2022 из-за ограничений, связанных с COVID-19, клуб вынужден был сократить количество абонементов до 1000.