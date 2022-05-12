В челябинском «Тракторе» произведут набор в группу поддержки хоккейного клуба

В команду по чирлидингу Starlight могут попасть девушки старше 18 лет

Сегодня, 12 мая, стартовал сбор заявок для участия в кастинге в группу поддержки хоккейного клуба «Трактор». Ее участницами могут стать девушки от 18 лет, имеющие танцевальную подготовку и артистизм. Кастинг состоится в начале июля в ледовой арене «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского хоккейного клуба.

Сбор заявок для участия в кастинге пройдет с 12 по 26 мая. Для участия девушкам нужно ответить на вопросы в анкете, подробно рассказать о себе и предоставить контактные данные. Кандидаты на участие в кастинге в команду Starlight должны соответствовать трем критериям: возраст от 18 лет, хорошая танцевальная подготовка и артистизм.

На кастинге, который пройдет в начале июля в ЛА «Трактор» (точная дата еще не определена), девушкам необходимо будет показать постановочный номер продолжительностью до одной минуты под свою музыку в сценическом костюме.