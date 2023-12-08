Челябинская область станет основной площадкой II Всероссийской зимней спартакиады, которая пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года. К предстоящему турниру в челябинском Ледовом дворце «Уральская молния» появились подвижная система защитных матов, а также логотип Спартакиады на льду, сообщает региональный Минспорт.
«Подвижные» борта пришли на смену хоккейной коробке в центре ледовой арены. Они предназначены для занятий конькобежным спортом в дисциплине шорт-трек. Они способны эффективно гасить силу удара спортсмена о борт, что позволяет минимизировать риск получения травм у участников соревнований. Систему матов уже протестировали на юношеских соревнований по шорт-треку.
Ледовый дворец «Уральская молния» примет соревнования Спартакиады сильнейших по конькобежному спорту с 14 по 18 февраля и шорт-треку с 9 по 12 февраля 2024 года. Кроме того, в Челябинской области состоятся турниры по еще 6 дисциплинам, а также церемонии открытия и закрытия спартакиады. Рассказываем, где, когда и на каких площадках выступят сильнейшие спортсмены России.
Добавим, что накануне Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев поделился ожиданиями от Спартакиады сильнейших спортсменов — 2024. В эксклюзивном интервью корреспонденту Первого областного, он выразил надежду, что предстоящая Спартакиада сильнейших может стать важным шагом к тому, чтобы вернуть болельщиков на трибуны крытых ледовых катков.
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