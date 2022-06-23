В предстоящем сезоне чемпионата МХЛ — 2022/2023 «Белых медведей» возглавит Марат Аскаров. Специалист работал с командой на позиции помощника главного тренера с 2019 года. Помогать ему будет наставник из чемпионского СКА-1946 Андрей Киселев, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
До возвращения в родной город Марат Рафкатович возглавлял команды ВХЛ: ангарский «Ермак» в четырех сезонах и пермский «Молот-Прикамье» в сезоне-2016/2017. Старт тренерской карьеры наставника был в 2013 году в команде «Арлан», в составе которой Марат Аскаров в качестве игрока выиграл Кубок Казахстана в 2012-м.
Тренерский штаб команды пополнил Андрей Киселев — тренер защитников питерского СКА-1946. Андрей Владимирович родился 27 мая 1977 года в Шверине (Германия). Тренерскую карьеру начал в 2013 году в хоккейной школе хабаровского «Амура». С 2015 по 2021 год работал в тренерском штабе команды МХЛ «Амурские тигры». С июня 2021 года — тренер защитников СКА-1946. В минувшем сезоне питерская команда стала обладателем Кубка Харламова.
Тренер по ОФП Данил Синицин, а также тренер вратарей Глеб Евдокимов продолжат работу с командой в будущем сезоне МХЛ.
Напомним, что Константин Панов покинул тренерский штаб челябинского хоккейного клуба «Белые медведи». Специалист вынужден покинуть команду из-за допингового скандала.
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