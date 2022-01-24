В челябинском Историческом музее откроется выставка «Искусство побеждать»

Центральным экспонатом станет олимпийский факел Сочи-2014 с автографом Светланы Ишмуратовой

В день старта зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине в Челябинске откроется выставка «Искусство побеждать». В историческом музее будет представлен олимпийский факел Сочи-2014 с автографом знаменитой южноуральской биатлонистки Светланы Ишмуратовой, сообщается на сайте челябинского Государственного исторического музея.

Факел «Сочи-2014» был разработан командой дизайнеров под руководством Владимира Пирожкова и Андрея Водяника и напоминает перо сказочной футуристической Жар-птицы, выполненное в красном и серебристо-матовом тонах. Красный цвет — традиционный цвет формы российских олимпийцев, серебристо-матовый цвет символизирует лед и снег зимних видов спорта, а вместе это — «лед и пламень», напоминающий о накале олимпийских страстей.

Сейчас факел хранится в челябинской спортивной школе олимпийского резерва № 5 по лыжным видам спорта, которую в свое время окончила Светлана Ишмуратова. Кроме олимпийского факела на выставке будут представлены архивные фотографии и музейные предметы, воплощающие зимние виды спорта, в которых спортсмены Челябинской области достигли наибольших высот: хоккей, биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, фристайл и керлинг.

Выставка «Искусство побеждать» откроется 4 февраля в музейно-выставочном центре Исторического музея Южного Урала.

Напомним, что 17 декабря 2013 года двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира приняла эстафету олимпийского огня на стадионе имени Елесиной, успешно пробежав свой этап на лыжах.