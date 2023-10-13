В Челябинске на территории лесопарковой зоны 21 октября пройдет Всероссийский день ходьбы. Старт мероприятия состоится на площади у памятника И. В. Курчатову. Принять участие в состязаниях могут все желающие, но перед этим нужно пройти регистрацию, сообщает региональная дирекция ВФСК ГТО.
Основная цель соревнований — популяризировать ходьбу как наиболее доступный вид физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Заявки на участие принимаются до 20 октября 15:00 на сайте региональной федерации легкой атлетики. А регистрация участников состоится 21 октября с 10:45 до 12:00 на месте проведения (проспект Ленина, 86).
Всероссийский день ходьбы — крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта во всем мире уже более 20 лет. Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.
Добавим, что ранее Челябинская область присоединилась к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации». На старт легкоатлетических забегов вышли более 20 тысяч южноуральцев, центральные забеги прошли в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.
Возрастное ограничение: 6+.
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