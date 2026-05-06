В челябинском городском бору проведут велогонку «Новая Энергия — 2026»

Участникам предстоит преодолеть непростую трассу со множеством препятствий

В Челябинске на одной трассе встретятся профессиональные велогонщики, любители и дети от трех лет. Кросс-кантри-гонка «Новая Энергия — 2026» объединит поклонников двухколесного транспорта и здорового образа жизни в воскресенье, 17 мая 2026 года, а состоится она в городском бору, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Уникальность предстоящего спортивного события в том, что участвовать могут все желающие независимо от подготовки: от профессиональных гонщиков до детей от трех лет и любителей.

Организаторы готовят настоящий спортивный праздник без барьеров: на одной трассе встретятся титулованные гонщики и обычные жители, для которых велосипед — это здоровый образ жизни и хорошее настроение. Для гостей и участников подготовлена насыщенная программа с учетом разных возрастов и уровней подготовки.

«Все желающие смогут получить профессиональные советы, ближе познакомиться с культурой велоспорта и просто интересно провести время», — добавляют организаторы.

Самых маленьких участников (от трех лет!) ждут специальные безопасные трассы. Отдельные старты проведут для тех, кто катается для удовольствия и поддержания формы. У них будет возможность проверить себя в честной борьбе с равными по силам соперниками.

Главное событие дня — гонка в формате ХСО (кросс-кантри олимпийский). На старт выйдут сильнейшие велогонщики Урала и соседних регионов. Именно здесь развернется настоящая спортивная борьба. Как принять участие? Подробная информация о регистрации и условиях участия — в официальном сообществе.

Возрастное ограничение: 3+