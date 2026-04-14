В Челябинском городском бору проведут Кубок России по ориентированию

Участникам предстоит пройти контрольные пункты по картам на время

В Челябинске проведут необычные состязания в городском бору — Кубок России по спортивному ориентированию. Сильнейшие спортсмены страны приедут на Южный Урал, чтобы в режиме реального времени расшифровать лесные тропы с картой в руках, принять правильные тактические решения на дистанции и побороться за победу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Организаторы Кубка России по ориентированию выбрали уникальную локацию: главные старты страны с 28 мая по 1 июня примет Шершневский бор. Сильнейшие команды выйдут на старт в эстафетных дисциплинах ориентирования



Старты пройдут в двух-, трех- и четырехэтапных эстафетах на трех площадках: в районе стадиона «Калибр», муниципальной лыжной базы и на стадионе имени Елены Елесиной.

«Челябинск уникален тем, что здесь фактически в центре города — в Шершневском бору и в парке Гагарина — можно проводить соревнования по ориентированию на местности. Логистика, транспортная доступность — все это дополнительные плюсы», — подчеркнула Лариса Гуревич, организатор предстоящих соревнований.



Напомним, что в августе 2023 года Челябинск уже принимал Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Они тогда собрали почти 900 атлетов из 30 регионов. Ежегодно в городском бору проходят состязания «Российский азимут».

