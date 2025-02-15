В Челябинском городском бору прошли массовые состязания на коньках

Скоростные забеги на соревнованиях «Лед надежды нашей» провели на стадионе «Инга»

Сегодня, 15 февраля, на территории всей страны прошли массовые состязания по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В Челябинске забеги на короткие дистанции состоялись на стадионе «Инга» в городском бору. Они собрали более 400 участников. В этом году традиционные соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования «Лед надежды нашей» проводятся в нашей стране ежегодно уже много лет. Они становятся стартовой площадкой для будущих звезд конькобежного спорта. Вот и в Челябинске они в который уже раз прошли на стадионе «Инга», где базируется СШОР-1 по конькобежному спорту.

Кстати, именно здесь начинал еще с юных лет свою карьеру один из лидеров нынешней национальной сборной России Степан Чистяков. Он же много лет назад сам выходил на старт состязаний «Лед надежды нашей».

«Стадион „Инга“ идеально подходит для того, чтобы проводить такие массовые состязания на коньках. Хорошая погода, свежий воздух и красивая природа придают соревнованиям яркую атмосферу. Они объединяют как начинающих конькобежцев, которые только делают свои первые шаги на льду, так и опытных спортсменов-ветеранов», — отметил на церемонии открытия мероприятий исполняющий обязанности замминистра спорта Челябинской области Виталий Якушев.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли также участие начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Александр Ильиных и руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий (оператор комплекса ГТО) Елена Еремеева.

Ну а затем на красавец лед вышли участники массовых состязаний. В общей сложности на старт вышли 423 спортсмена. В зависимости от возраста они на скорость преодолели дистанции на 50 и 100 метров.

Для самых юных спортсменов это были первые серьезные соревнования. Быстро пробежать получилось далеко не у всех, но разве это так важно? Будущие победы у этих ребят обязательно будут впереди.

Отметим, что ранее, 1 февраля, подобные состязания прошли в Магнитогорске. Они собрали более 350 участников. Массовые состязания по скоростному бегу на коньках «Лед надежды нашей» проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».