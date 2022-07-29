В челябинском ДС «Юность» открыли новый зал для тенниса

Корт оборудовали на выручку от концертов, выставок и аренды

Во дворце спорта «Юность» в Челябинске начал работу новый зал для тенниса, сообщила сегодня, 29 июля, глава города Наталья Котова. По ее словам, специалисты уверенно называют этот зал лучшим в городе.

В новом зале уже начались групповые и индивидуальные занятия для детей. В свободное время здесь могут играть и взрослые — на коммерческой основе.

«Кстати, зал полностью оснащен на внебюджетные деньги — на средства, полученные от проведения концертов, выставок, аренды помещений взрослыми спортсменами-любителями», — подчеркнула Наталья Котова.

Кроме того, в ДС «Юность» обновили учебно-тренировочную ледовую арену.

Наталья Котова отметила, что со сменой руководства «Юности» (с июня 2020 года дворец спорта возглавляет бывший начальник городского спортуправления Евгений Иванов) внебюджетные средства, как и положено, стали вкладываться в развитие Дворца спорта.

Ранее ИА «Первое областное» писало об открытии в «Юности» центра единоборств и зала для танцев в помещениях бывшего автовокзала.