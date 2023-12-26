В челябинском дворце спорта «Юность» открылся новый спортивный зал. После пожара в обновленном помещение буду заниматься воспитанники спортшколы по танцевальному спорту «Вероника». Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Наталья Котова.
В спортивной школе «Вероника» тренировки проходят как индивидуально, так и в группе. В ней работают опытные тренеры, спортсмены участвуют в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.
«На этих просторных площадях раньше также располагался танцевальный зал. В августе 2023 года из-за короткого замыкания здесь случился небольшой пожар. Руководство дворца за внебюджетные средства провело ремонт — зал обновили полностью», — рассказала Наталья Котова.
Добавим, что ранее во дворце спорта «Юность» в Челябинске начал работу новый зал для тенниса. Также на месте бывшего автовокзала занимаются учащиеся пяти спортивных школ города. На двух этажах здания площадью помещений около 2300 кв. м будут проводить учебно-тренировочный процесс представители единоборств и фитнес-аэробики.
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