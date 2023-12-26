В челябинском ДС «Юность» открыли новый спортзал для танцоров

Здесь будут заниматься учащиеся спортшколы «Вероника»

«На этих просторных площадях раньше также располагался танцевальный зал. В августе 2023 года из-за короткого замыкания здесь случился небольшой пожар. Руководство дворца за внебюджетные средства провело ремонт — зал обновили полностью»,

— рассказала Наталья Котова.