В Челябинском бору впервые проведут трейловый забег «Сердце столицы»

Маршрут трассы пройдет по дорожкам стадиона и лесным тропам парка Гагарина

В Челябинске впервые проведут трейловый легкоатлетический забег «Сердце столицы». Он состоится 27 апреля, а маршрут трассы будет пролегать по лесным тропам городского бора, старт и финиш — на стадионе Елесиной. Организаторы подготовили для участников четыре дистанции, а сегодня, 26 февраля, объявили о старте регистрации на забеги.

Желающим принять участие в забегах по сосновому бору предстоит выбрать одну из трех дистанций — 5, 10 или 21 километр. Кроме того, состоится также детский забег на 800 метров.

«Начать беговой соревновательный сезон и насладиться интересными трассами может каждый, главное — выбрать дистанцию для своего уровня физической подготовки. Профессиональное покрытие стадиона для легкой атлетики сменится лесными тропами, а свежий весенний воздух, сосны и болельщики создадут беговой ритм», — сообщают организаторы мероприятия.

Одна из целей проекта — напомнить челябинцам об истории бора и бережном отношении к нему. «Сердце столицы», по задумке организаторов, станет масштабным беговым мероприятием для всех, кто любит природу и хочет внести свой вклад в ее защиту.

Забег «Сердце столицы» в Челябинске. Маршруты дистанции:

— 800 м (детский забег) — для детей от 3 до 12 лет. Маршрут пройдет по стадиону Елесиной и лыжероллерной трассе;

— 5 км — для всех желающих в возрасте от 12 до 70 лет. Маршрут ведет через «Тропу исследователей» до детской железной дороги, сквозь сосновый бор по солнечным тропам до «Долины сказок» и завершится финишем на стадионе им Е. Елесиной;

— 10 км — для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Участники бегут до урочища Монахи по экотропе «Тропа исследователей» и через «Долину сказок» на финиш к стадиону Елесиной;

— 21 км — для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Дистанция аналогична предыдущей, но здесь участникам предстоит обогнуть еще каменный карьер и пробежать по лыжным трассам.

«За последние пять лет мы стали свидетелями невероятного роста легкой атлетики в Челябинске. Подтверждение тому — большое количество стартов всероссийского уровня, марафоны, награды воспитанников спортшкол на чемпионатах и первенствах страны, появление беговых клубов в каждом районе. Забег «Сердце столицы» — это возможность проявить себя, поставить личные рекорды в центре мегаполиса», — рассказал начальник городского спортуправления администрации Челябинска Александр Ильиных.

Каждый участник забега получит стартовый пакет с нагрудным номером и встроенным индивидуальным датчиком записи времени, подарками от партнеров. А тот, кто пробежит всю дистанцию, будет награжден медалью финишера. Директором забега является Анна Малышева — один из основателей школы бега «Челраннерс».

Трейл проводится при поддержке администрации Челябинска, а также городских организаций, которые разделяют миссию по продвижению здорового образа жизни и экологии.

Возрастное ограничение: 3+