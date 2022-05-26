«Матч ТВ» и сеть «Формула Кино & Синема Парк» совместно организуют просмотр финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграет мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». В Челябинске игру покажут в «Синема Парке» в ТРК «Горки». Цены за билет начинаются от 570 рублей, сообщает пресс-служба «Матч ТВ».
Всего показ финального матча пройдет в 28 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Белгороде, Вологде, Воронеже, Туле, Сыктывкаре, Рязани, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ставрополе, Сочи, Краснодаре, Мурманске, Саратове, Ульяновске, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Челябинске, Брянске, Липецке, Волгограде, Ижевске и Тамбове.
Матч, который прокомментируют Георгий Черданцев и Константин Генич, состоится 28 мая. Начало — в 00:00 по челябинскому времени.
Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Также на заседании Исполнительный комитет УЕФА постановил, что все игры клубов и сборных на турнирах под эгидой УЕФА, которые должны пройти на территории России и Украины, будут перенесены.
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