В Челябинске на льду хоккейной школы «Трактор» завершился юношеский хоккейный турнир «Золотая шайба». Его участниками стали 62 команды и более 600 юных хоккеистов. Завершился турнир товарищеским матчем между сборной детских дворовых команд Тракторозаводского района и командой группы компаний «БОВИД», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
«Мы проводим закрытие районного хоккейного турнира „Золотая шайба“. В этом году соревнования проходили по хоккею с шайбой и хоккею на валенках. Сегодня будут вручения призов и подарков. Для детей это большой праздник», — рассказал депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Видгоф.
Подведение итогов соревнований начался с товарищеского матча между командой «БОВИД» и сборной детских дворовых команд по хоккею Тракторозаводского района за которую сыграли хоккеисты ХК «Трактор»: Антон Бурдасов, Илья Карпухин, Сергей Мыльников, Никита Тертышный, Максим Шабанов, Александр Шепелев. На тренерском мостике командой руководил Анвар Гатиятулин.
Против них играли не менее известные в прошлом хоккеисты, а также руководящий и тренерский состав команд системы клуба: Иван Савин, Константин Панов, Алексей Петров, Евгений Любимов, Максим Смельницкий, Станислав Чистов и другие.
«Дети стараются, им приятно побыть с нами, поговорить. Одного человека я уже лично присмотрел. Вроде бы дворовой хоккей, но если он пойдет в профессиональную школу, то у него будет большое будущее», — поделился форвард ХК «Трактор» Никита Тертышный.
Дружественная игра завершился со счетом 10:10. Поддержать юных игроков и посмотреть матч пришли более 1,5 тысяч человек. После матча состоялось награждение победителей сезона 2022/2023. Все команды, занявшие призовые места, получили спортинвентарь и сладкие подарки.
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