В Челябинске завершился турнир по хоккею памяти Александра Калянина

Команда «Трактор» U14 стала бронзовым призером соревнований

В Челябинске прошел турнир по хоккею среди юниоров 2008-го года рождения, посвященный памяти воспитанника школы «Трактор» Александра Калянина. В соревновании приняли участие шесть юниорских команд. Челябинские юниоры стали бронзовыми призерами турнира, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



В соревнованиях участвовали команды «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Русь» (Москва), «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Салават Юлаев» (Уфа).



В заключительный игровой день турнира определились все призовые места. Югорчане в первой встрече обыграли юниоров «Салавата Юлаева» — 5:3. Вторыми на лед вышли «Авто-Спартаковец» и «Металлург» — магнитогорцы взяли верх со счетом 5:0.



Решающая встреча состоялась между челябинским «Трактором» и сверстниками из московской «Руси». В упорной борьбе «черно-белые» добились минимального преимущества со счетом 4:3. Таким образом, количество набранных очков у московских и челябинских юниоров стало равным, но по личным встречам преимущество оказалось на стороне «Трактора», что и позволило «черно-белым» завоевать бронзовые медали соревнований.



По итогам прошедших игр лучшим защитником был признан игрок «Трактора» U14 Денис Галлямов, записавший на свой счет в четырех матчах 6 (2+4) очков. Также лучшим бомбардиром прошедшего турнира стал капитан челябинцев Артемий Кулагин, в активе которого 11 (5+6) баллов в пяти встречах.

