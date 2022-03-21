В Челябинске на базе Дворца пионеров и школьников прошел суперфинал областной Лиги школьного баскетбола 3×3, в котором приняли участие победители всех отборочных туров. Решающие матчи соревнований посетил призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Челябинской области.
В числе почетных гостей праздника был серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов. Южноуральский олимпиец поучаствовал в небольшом мастер-классе, ответил на все интересующие вопросы и наградил всех призеров и победителей. Лучшему игроку турнира, ученику СОШ № 2 из Копейска Звягинцеву Артему Кирилл на память вручил футболку из Олимпийского Токио.
«В нашей Федерации этот год назван годом детского спорта, в том числе и школьного. Мы реализуем несколько проектов в данном направлении, в том числе и лигу „Челбаскет-РДШ 3×3“. Особенно приятно, что на этом финале было столько эмоций, смеха, радости, слез, иногда разочарований. Это то, что делает наш с вами любимый вид спорта еще лучше. Мне очень радостно видеть, сколько молодых людей занимается баскетболом и уделяет ему такое большое количество своего времени. В этом году приняли участие более 250 команд-участниц, к следующему сезону планируем увеличить количество до 500. Мы с коллегами из Российского движения школьников постараемся сделать всё возможное, чтобы в следующем сезоне увеличилось количество участников мероприятия и уровень проведения на всех этапах», — рассказал президент Федерации баскетбола Николай Сандаков.
Отметим, что вся Лига состояла из двух этапов — отборочные соревнования и Суперфинал. В предварительном этапе приняло участие 268 команд, из которых 100 женских и 168 мужских. Соревнования охватили 131 образовательную организацию из 32 муниципалитетов. В суперфинале все команды будут разделены на две возрастные категории: 6–8-е классы у девушек и юношей, 9–11-е классы у девушек и юношей.
Спортсмены прошли долгий путь, теперь известно, кто же стал лучшим в баскетболе 3×3:
Юноши 6-8 класс
1.МБОУ СОШ № 129 г. Челябинск
2.МОУ СОШ № 2 г. Копейск
3.МБОУ СОШ № 121 г. Челябинск
Лучший игрок: Звягинцев Артём, МОУ СОШ № 2
Девушки 6-8 класс
1.МАОУ СОШ № 152 г. Челябинск
2.МАОУ СОШ № 73 г. Челябинск
3.МБОУ СОШ № 116 г. Челябинск
Лучший игрок: Захарова Анастасия, МАОУ СОШ № 152
Девушки 9-11 класс
1.МАОУ Гимназия № 100 г. Челябинск
2.МБОУ СОШ № 6 г. Верхний Уфалей
3.МОУ СОШ № 1 г. Верхнеуральск
Лучший игрок: Горшкова Александра, МАОУ Гимназия № 100
Юноши 9-11 класс
1.МБОУ Гимназия № 48 г. Челябинск
2.МАОУ СОШ № 130 г. Челябинск
3.МОУ СОШ № 48 г. Копейск
Лучший игрок: Мурзин Данил, МБОУ Гимназия № 48
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