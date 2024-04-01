В Челябинске завершился первый Всероссийский фестиваль адаптивных видов спорта

Он собрал более 300 участников из 7 регионов страны

Более 300 участников собрал Всероссийский фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс» в Челябинске. Подобное мероприятие впервые проходило в южноуральской столице. В нем выступили представители семи регионов страны в десяти паралимпийских видах спорта, а организатором события выступил Международный инклюзивный комитет, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Мероприятие стартовало с яркого парада участников соревнований из 7 субъектов Российской Федерации и 23 муниципальных образований Челябинской области, которые представили следующие виды спорта: адаптивное тхэквондо, паракарате, дартс, бочче, бочча, армрестлинг, чирлидинг, футбол, настольный теннис, адаптивные настольные игры.

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие президент Международного инклюзивного комитета Александр Смирнов, сенатор РФ от Челябинской области Маргарита Павлова и другие почетные гости. Среди них и известный в прошлом футболист сборной России Алексей Смертин.

В состязаниях по 10 видам спорта было разыграно более 180 комплектов наград. Организаторы также сообщали, что подобный фестиваль будет проводиться два раза в год — по летним и зимним видам спорта.