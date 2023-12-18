В Челябинске прошел суперфинал шестого сезона областной Лиги школьного баскетбола 3×3. В финал вышли 54 лучшие команды области в шести возрастных категориях. Решающие матчи соревнований посетил призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Челябинской области.
В 2023 году в детском турнире по баскетболу 3×3 в Челябинске приняли участие 926 команд. Число коллективов по сравнению с прошлым годом выросло более чем в 3 раза.
«Популяризация баскетбола происходит в первую очередь через детский спорт. В одной только Лиге Писклова в этом сезоне приняли участие порядка 4000 юных спортсменов. Мы не планируем на этом останавливаться, уже в новом году мы проведем суперфинал между командами Челябинска и Екатеринбурга», — рассказал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.
В числе почетных гостей праздника был серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов. Южноуральский баскетболист наградил призеров и победителей, ответил на интересующие вопросы и вдохновил юных спортсменов на будущие победы.
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