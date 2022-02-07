В Челябинске прошли матчи тура высшего дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола — Студенческой лиги РЖД. Команда Челябинской области одержала две волевые победы, сообщает пресс-служба Федерация баскетбола Челябинской области.
В матчах приняли участие команды из разных регионов — Удмуртский государственный университет, Южный Слон-СКФУ, Сургутский государственный университет и Сборная Челябинской области.
В первом матче Сборная Челябинской области встречалась с командой СурГУ, находящейся на несколько строчек выше в турнирной таблице. На площадке с самого начала матча была плотная борьба за каждый мяч. В этой встрече лишь в четвертой четверти хозяевам удалось создать небольшое преимущество и склонить игру в свою сторону. По итогу южноуральская команда выиграла со счетом 83:71.
Второй матч Сборная Челябинской области провела с одним из лидеров — командой СКФУ. Первая половина матча осталась за хозяевами площадки, но в третьей четверти сопернику удалось перевернуть ход игры и максимально сократить преимущество. На последних секундах матча игрок Сборной Челябинской области Максим Заслонов вывел команду вперед, принеся победу с минимальным отрывом в одно очко. Итоговый счет — 80:79.
«Игра получилась очень упорная, три четверти мы выиграли, но одну отдали, к сожалению, третья четверть была провальная. Но ребята собрались, выдали результат работы, которую мы проделали на сборах в январе, показали, что всё было не зря. Хочется поблагодарить всю команду за эту игру, все выходили на паркет и бились, даже те, кто только влился в наш коллектив. И отдельное спасибо, конечно же, хочется сказать нашим болельщикам, которые так поддерживали нас на трибунах на этих матчах. Это дорогого стоит, постараемся и дальше радовать вас своими результатами!», — рассказывает главный тренер Сборной Челябинской области Владимир Емельянов.
Отметим, что в нашем регионе стартуют другие студенческие соревнования. С 7 по 10 февраля пройдет Финальный этап областной Спартакиады среди обучающихся по программам среднего профессионального образования образовательных организаций Челябинской области.
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