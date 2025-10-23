В Челябинске завершили масштабный ремонт в спортивной школе борцов и самбистов

Глава города Алексей Лошкин оценил обновленную школу № 10, где теперь можно проводить региональные турниры

В Челябинске завершили масштабный ремонт в спортивной школе № 10 по спортивной борьбе и самбо, которую спортсмены ждали много лет. Обновленное учреждение на улице Кирова, 15Б посетил глава города Алексей Лошкин, передает пресс-служба администрации Челябинска.

Спортшкола, работающая с 1988 года, давно стала кузницей чемпионов. Здесь тренируются 396 спортсменов, среди которых — призеры всероссийских и международных соревнований. Ребята совершенствуют мастерство в греко-римской и вольной борьбе, панкратионе и самбо.

В 2025 году в учреждении провели комплексное обновление: отремонтировали кровлю, закупили новое оборудование и выполнили текущий ремонт помещений. Главным изменением стало преображение спортивного зала.

«В спортивном зале застелили новый ковер, обновили борта и провели ремонт внутри помещения. Отдельной и достаточно сложной задачей была замена кровли, которую мы также полностью выполнили. Наша цель — привести весь спортивный объект в состояние, которое будет приносить удовольствие и ребятам, и тренерам», — отметил Алексей Лошкин.





Директор школы, заслуженный мастер спорта России Василий Теплоухов, презентовал изменения. По его словам, тренировочная площадь увеличилась до 460 квадратных метров, что позволяет одновременно заниматься около 100 спортсменам.

«Считаю, что теперь это один из самых красивых залов не только в нашем городе, но и во всей России. Наша главная цель заключалась в том, чтобы здесь можно было проводить даже региональные соревнования», — поделился Василий Теплоухов.

Воспитанник школы, кандидат в мастера спорта Марат Баязитов, подтвердил, что заниматься стало комфортнее.

«После ремонта зал стал просторнее, появилось больше места. К нам стало приходить больше людей, проводится больше мастер-классов, возросла общая активность. Сейчас еще больше хочется добиваться результатов», — говорит Марат Баязитов.

Алексей Лошкин наградил на новом ковре победителей и призеров крупных международных соревнований, включая Кубок мира по самбо и Первенство Европы по боксу среди девушек 15-16 лет.

Пресс-служба мэрии уточняет, что за время работы школа № 10 подготовила шесть мастеров спорта СССР, 25 мастеров спорта России, 106 кандидатов в мастера спорта и 136 спортсменов первого разряда.