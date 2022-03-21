В Челябинске в ледовом дворце «Уральская молния» прошло торжественное закрытие VII Всероссийской зимней универсиады. Южный Урал впервые принимал универсиаду по трем видам спорта: конькобежный спорт, шорт-трек и керлинг среди мужских и женских команд. В соревнованиях принимали участие студенты 50 вузов из 31 региона России, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В рамках церемонии состоялось награждение призеров и победителей соревнований по керлингу. Отметим, что южноуральские конькобежцы выиграли командный зачет Всероссийской зимней универсиады. Среди вузов первое место — у студентов УралГУФКа.
Кроме этого, участники соревнований организовали флешмоб в поддержку наших паралимпийцев и проведения альтернативной Паралимпиады — из камней была выложена надпись «Мы вместе», студенты трижды проскандировали этот девиз.
Напомним, что две южноуральские спортсменки завоевали золото на альтернативных Паралимпийских играх — 2022. Дарья Щукина и Ольга Беляк стали победителями соревнований «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.
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