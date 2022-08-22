Подходит к завершению регистрация на участие в Челябинском марафоне-2022

На старт четырех дистанций уже заявилось более 2100 человек

В ближайшие выходные, 28 августа, пройдет 15-й по счету Челябинский марафон — 2022. Принять участие и выйти на старт одной из предложенных четырех дистанций могут все желающие. По словам заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева, уже зарегистрировались на участие в марафоне более 2100 спортсменов и любителей бега, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский марафон не столько спортивное мероприятие, сколько важный в жизни города социально-культурный праздник. Долгое время его проводили в лесопарковой зоне за памятником Курчатову, однако в 2019 году организаторам удалось провести мероприятие на городских улицах, придав ему большой размах и статусность. В 2020 и 2021 году Челябинский марафон не проводился из-за пандемии.

Старт и финиш — у ледовой арены «Трактор». Участникам предлагается выбрать забег на одну из четырех дистанций – 1 км, 10,5 км (1 круг), 21,1 (полумарафон, 2 круга) и 42,2 (марафон, 4 круга).

В зависимости от дистанции стоимость на покупку слота различная и варьируется от 800 до 2500 рублей. При этом цена на покупку слота плавающая — чем раньше он приобретен, тем меньше его стоимость. Максимальное количество слотов — 2500. Это означает, что в свободном доступе осталось менее 400 слотов. Зарегистрироваться на участие можно на сайте. Здесь же можно ознакомиться с программой мероприятия и временем начала забегов.

На финише всех участников марафона ждут стильные медали с изображением знаменитого трактора С-60 «Сталинец», выпущенного на ЧТЗ в 1933 году. При этом для каждой дистанции медали одинаковые, но различаются цветом ленты — зеленая (1 км), оранжевая (10 км), синяя (полумарафон) и красная (марафон).