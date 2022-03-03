В Челябинске выступят лучшие молодые дзюдоисты Урала

В ближайшие выходные в южноуральской столице пройдет первенство УрФО среди юниоров

В челябинском Центре олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера в ближайшие выходные, 5 и 6 марта, состоится первенство Уральского федерального округа по дзюдо. На татами выйдут сильнейшие юниоры и юниорки до 23 лет, сообщает региональная федерация дзюдо.

Хозяева татами выставят лучших спортсменов региона, за исключением чемпионки России и бронзового призера командного чемпионата Европы-2021 Дины Гизатулиной, которая находится на сборе национальной команды, а также медалисток первенства страны среди юниорок до 21-го года Елены Шманиной из Трехгорного (48 кг) и челябинки Юлии Крутихиной (63 кг).

«На домашнем первенстве УрФО наша область будет представлена очень сильным составом. Это победительница Кубка России Ирина Зуева (57 кг), медалистки первенств страны Анастасия Холодилина (свыше 78 кг), Владлена Фарахутдинова (48 кг), наша восходящая „звезда“ Виктория Лихачева (78 кг), Манижа Собирова из Магнитогорска (63 кг). У парней — Ризван Магомадов, Дмитрий Придира (оба — 66 кг), Алексей Собянин (73 кг), Асхаб Хаджимурадов (81 кг), Егор Малкин и Владимир Антонов (оба — 90 кг), Денис Коротаев, Артемий Человечков, Данила Серяк (все — 100 кг), Данис Исмагилов из Магнитогорска (свыше 100 кг)», — рассказал заслуженный тренер России Андрей Востриков.

Эти состязания являются отборочными на молодежное первенство России, которое пройдет в Тюмени с 5 по 7 апреля. Следить за онлайн-результатами окружного турнира можно на сайте Федерации дзюдо России judo.ru в дни соревнований.