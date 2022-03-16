В Челябинске выберут лучших спортсменов года

Жителям города предлагают оставить свой выбор в шести номинациях

К традиционному ежегодному «Балу чемпионов», который пройдет 29 марта, организаторы мероприятия запустили интернет-голосование по выбору лучших спортсменов года в нескольких номинациях, сообщает управление по физической культуре и спорту администрации Челябинска.

На традиционном ежегодном «Балу чемпионов» управление по физической культуре и спорту администрации города Челябинска чествует всех спортсменов, которые в прошедшем году становились как минимум победителями и призерами чемпионатов и первенств России. В этот раз организаторы мероприятия приняли решение внести новизну — провести открытое интернет-голосование по выбору наиболее достойных и титулованных кандидатов на звание лучших спортсменов в нескольких номинациях.

При этом номинации были разбиты не на привычные олимпийские или неолимпийские виды спорта, а по специфике этих дисциплин. Всего этих номинаций шесть, среди них «Время сильных», «Русский дух», «Сверхсила», «Русская смекалка», «Ледовая дружина», «Стражи командной тактики». Среди кандидатов на победу в каждой номинации значатся от 10 до 16 претендентов.

Отдать свой голос можно по ссылке. Голосование продлится до 25 марта. «Бал чемпионов» — 2022 пройдет 29 марта.