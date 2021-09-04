В Челябинске встретили чемпионку и участников Паралимпийских игр — 2020

Южноуральские спортсмены вернулись из Токио

В Международном аэропорту имени И. В. Курчатова в Челябинске встретили трехкратную паралимпийскую чемпионку Валерию Шабалину, участников Паралимпиады-2020 Елену Шах и Александра Ширина, а также их наставников, сообщает региональное министерство по физической культуре и спорту. Чемпионку и призеров торжественно встречали министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Анатольевич Соколов, начальник городского управления по физической культуре и спорту Максим Сергеевич Клещевников, директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением ОДА» Вадим Альбертович Алешкин и президент Федерации плавания Челябинской области Валерий Фаритович Галеев.

«Я очень рада. Много приходилось тренироваться ради этих медалей. Буду готовиться к Паралимпиаде в Париже, планирую взять все возможные медали», — призналась Валерия Шабалина журналистам, обнимая родителей.

На вопрос, за какую дисциплину переживали больше всего, родители спортсменки ответили, что за брасс, так как в этом виде программы Валерия является рекордсменкой мира.

Также поздравили и легкоатлетов Елену Шах (тренер Валерия Чигарева) и Александра Ширина (тренер Николай Слобцов) с достойным выступлением на Паралимпиаде. В финальном забеге на 400 метров Александр Ширин показал свой лучший результат в сезоне — 49,75 секунды и финишировал пятым. Елена Шах в метании диска также показала пятый результат.

«Выступлением своим в целом довольна — хоть я и пятая, но на данном этапе показала все, что могла. Выше головы не прыгнешь. В призовую тройку было попасть нереально, но свое я показала. Это почти лучший личный результат, но немного не дотянула», — подвела итоги Елена Шах.

Напомним, что сразу четыре олимпийские награды завоевала пловчиха из Челябинска Валерия Шабалина (спорт ЛИН — лиц с интеллектуальными нарушениями) под руководством тренера Татьяны Новиковой. Именно она открыла счет золотым медалям сборной России, выиграв заплыв на 100 метров баттерфляем и побив собственный мировой рекорд. Еще две золотые медали Валерия Шабалина завоевала на дистанции 200 метров вольным стилем и комплексом. Четвертую медаль, серебряную, челябинка завоевала в стометровке на спине.