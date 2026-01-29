В Челябинске вручили премию «Золотой руль» по итогам автоспортивного сезона

Отдельно наградили создателей профессиональной заводской команды «УралМоторСпорт» по трак-триалу

Торжественная церемония «Золотой руль — 2026» в Челябинске подвела итоги прошедшего автоспортивного сезона. Мероприятие традиционно объединило на одной площадке пилотов, организаторов и энтузиастов из более чем десяти дисциплин — от массового картинга до экстремальных ралли-рейдов. Особое внимание в этом году было уделено возрождению грузового автоспорта.

В ходе церемонии чествовали сильнейших спортсменов и команды по всем ключевым направлениям автоспорта Челябинской области. Награды нашли своих героев в таких дисциплинах, как: картинг, кольцевые гонки, автокросс, дрифт, драг-рейсинг, ралли, трак-триал, джип-триал, ралли-рейды.

«Премия „Золотой руль“ служит символом единства и солидарности всех причастных к автомобильному спорту. Мы стремимся продемонстрировать разнообразие дисциплин автомобильного спорта, подчеркивая, что каждая из них обладает своей уникальной красотой и вызовом», — отметил в своем приветственном слове почетный президент Федерации автоспорта Челябинской области Владимир Денисенко.

Отдельные слова благодарности и специальная награда прозвучали в адрес Павла Яковлева, генерального директора автомобильного завода «Урал». В 2025 году по его инициативе и при поддержке предприятия в регионе была не только возрождена сложнейшая дисциплина трак-триал, но и создана заводская спортивная команда «УралМоторСпорт».

Новая команда уже успела достойно представить регион на престижных соревнованиях, включая международный ралли-рейд «Шелковый путь». Это событие стало особенно знаковым в преддверии 85‑летнего юбилея автозавода, исторически связанного с развитием отечественного автоспорта.

«Золотой руль» традиционно выполняет роль не только итоговой церемонии, но и важной отраслевой площадки. Здесь встречаются профессионалы и любители, чтобы обменяться опытом, обсудить новые идеи и вдохновиться на будущие свершения, закладывая основу для успехов следующего сезона. Премия чествует тех, для кого автоспорт стал делом жизни, ежедневно способствующих его развитию на Южном Урале и за его пределами.