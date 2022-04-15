В Челябинске впервые состоятся всероссийские соревнования по дзюдо памяти Юрия Федорова

Состязания пройдут 16 и 17 апреля в центр олимпийской подготовки имени А. Е. Миллера

В Челябинске впервые пройдут всероссийские соревнования по дзюдо памяти Юрия Федорова. Состязания среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет состоятся 16 и 17 апреля в центр олимпийской подготовки имени А. Е. Миллера, сообщает пресс-служба ОБУ «ЦОП по дзюдо Челябинской области».



За награды будут бороться юные дзюдоисты из 14 регионов России. Церемония открытия состоится 16 апреля в 16:00.



Отметим, что Юрий Борисович Федоров — мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженный тренер России, заслуженный строитель России. Юрий Борисович внес огромный вклад в развитие южноуральского и российского дзюдо, был вице-президентом Федерации дзюдо России и Федерации дзюдо Челябинской области, членом Высшего совета Национального союза дзюдо.

