В Челябинске впервые пройдут региональные старты по роллер-спорту для детей-инвалидов

Проект «Ролики мечты» поддержан грантом губернатора региона

На территории челябинского Центра креативных индустрий состоятся первые региональные старты «Ролики мечты» для детей с особенностями здоровья, поддержанные грантом губернатора Челябинской области. Состязания пройдут 9 октября, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Проект «Ролики мечты» реализуется благодаря гранту главы региона и направлен на улучшение физического и психоэмоционального состояния детей и подростков с ОВЗ Челябинской области за счет адаптивного курса роллер-спорта. На мероприятие специально прилетит Наталья Белоголовцева — основатель федеральной программы терапевтического спорта «Лига Мечты».

Старты «Ролики мечты» — уникальные спортивные соревнования для детей с особенностями развития, которые проходят только в России. В них участвуют дети со сложными диагнозами. Занятия на роликах для этих детей — не просто спорт, а один из видов реабилитации. Сергей и Наталья Белоголовцевы, перепробовав все возможные методики лечения сына с диагнозом ДЦП, пришли к выводам, что адаптивный спорт — самый эффективный метод реабилитации ДЦП и других ограниченных возможностей здоровья. Их сын Женя на соревнованиях исполнит важную роль — откроет внезачетный забег.

Кроме челябинских спортсменов участвовать в соревнованиях будут также дети с ОВЗ из Тюмени, Магнитогорска, Миасса, Южноуральска. Подтвердила свое участие сенатор РФ Маргарита Павлова и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.