В Челябинске впервые пройдет Кубок губернатора по плаванию

В программе соревнований — только спринтерские заплывы

Сильнейшие южноуральские спортсмены выступят 3 декабря в плавательном бассейне «Строитель» на Кубке губернатора Челябинской области по плаванию. Эти состязания проводятся впервые в нашем регионе. В программе соревнований самые зрелищные виды — спринтерские заплывы на 50 метров, сообщает региональная федерация плавания.

В турнире смогут выступить юноши старше 14 лет и девушки старше 12 лет с квалификацией не ниже третьего спортивного разряда. В программе состязаний — плавание в четырех основных дисциплинах: брассом, вольным стилем, на спине и баттерфляем.

«Впервые мы проводим соревнования с таким статусом — Кубок губернатора Челябинской области. В программу турнира включили самые зрелищные виды — заплывы на короткие дистанции. Думаю, зрители по достоинству оценят динамику и азарт состязаний. В турнире выступят около 350 участников, вход на трибуны свободный, но с наличием QR-кода о вакцинации», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» директор плавательного бассейна «Строитель» Сергей Филиппов.

Открытый Кубок губернатора Челябинской области по плаванию пройдет в один день, 3 декабря. Программа соревнований обещает быть зрелищной, построена по принципу «Победит сильнейший». Состоятся эстафеты на выбывание на дистанции 50 м вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем. Первые предварительные заплывы начнутся в 11:45. В дневной и вечерней части программы — полуфиналы и финалы.