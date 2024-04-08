В Челябинске впервые провели турнир по баскетболу 3×3 среди работников ЮУЖД

В нем приняли участие 14 коллективов, а победу одержала команда «Сила тяги»

В Челябинске впервые провели турнир по баскетболу 3×3 среди сотрудников ЮУЖД. В нем приняли участие десять мужских и четыре женские команды. Они вышли на корт стадиона «Локомотив», чтобы не только посоревноваться в динамичной игре, но и с пользой провести выходной в дружеской компании коллег. Баскетбольную инициативу ЮУЖД поддержала Федерация баскетбола Челябинской области.

«Здорово, что Южно-Уральская железная дорога выбрала именно такой формат мероприятия — турнир 3×3. Баскетбол сейчас набирает обороты, это динамичная и захватывающая игра. Мы видим рост интереса к этому виду спорта со стороны разных слоев и возрастных групп в регионе», — отметила на открытии турнира гендиректор БК «Челбаскет» Ольга Алейникова.

Соревнования по баскетболу 3×3 среди работников ЮУЖД проводились впервые. В нем приняли участие не только работники предприятия, которые постоянно играют в баскетбол, но и те, кто не имел раньше подобного опыта. Для таких любителей здорового образа жизни БК «Челбаскет» приготовил фирменные призы.

Победителем турнира среди мужских команд стала команда «Сила тяги», представлявшая дирекцию тяги Челябинского узла ЮУЖД. Среди женских команд первой была команда моторвагонного депо Челябинска ТЧМ-32.

Всем победителям подарили мячи с автографом начальника Южно-Уральской железной дороги Игоря Рязанова. Наградили также и авторов лучших кричалок из числа болельщиков. Приз за настойчивость и стремление к победе — картину челябинского художника и работника газеты «Призыв» Сергея Зыболова — получила одна из женских команд — участниц турнира.