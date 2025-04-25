В Челябинске впервые провели фестиваль ростовых кукол «Маскотология»

Талисманы спортивных команд и организаций приняли участие в необычных конкурсах

Сегодня, 25 апреля, на базе Уральского социально-экономического института (УрСЭИ) состоялось необычное мероприятие — фестиваль ростовых кукол «Маскетология». Участники и гости события познакомились с талисманами спортивных команд и организаций. «Фишкой» мероприятия стали зажигательные танцы ростовых кукол. В центре внимания оказались пять талисманов комплекса ГТО и верблюжонок телеканала ОТВ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В фестивале приняли участие 10 маскотов из разных компаний и организаций. Среди них были харизматичные, энергичные и просто красивые талисманы: ростовая кукла, символ «Единой России», белый медведь, который олицетворяет верность народу России и ее защиту, Отвин — маскот телеканала ОТВ, суслик Егорка — символ ЧелГУ, Леброша — маскот клуба «Челбаскет».

В центре внимания оказались талисманы комплекса ГТО. Причем, на мероприятие прибыли все пять маскотов. Среди них медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар. Все они провели уроки танцев, в котором принимали участие и зрители.

Инициатором проведения фестиваля маскота выступил старший преподаватель кафедры экономики УрСЭИ Станислав Артишевский. С приветственными словами к зрителям и организаторам выступила директор вуза, кандидат экономических наук, доцент Ирина Нестеренко. Она отметила, что мероприятие хоть и праздничное, но все же образовательное.

«Для студентов нашего вуза — это фестиваль, на котором они могут отрабатывать свои умения и навыки в области организации и проведения рекламных и коммуникационных мероприятий. Не сомневаюсь, что такой фестиваль даст импульс для креативных идей в области рекламы и пиара», — отметила Ирина Нестеренко.

Также мероприятие посетили заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Петр Гневашев и руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) Елена Еремеева. Они обратили внимание на то, что тема талисманов-маскотов развивается. Они вызывают интерес у гостей спортивных мероприятий, помогают проводить состязания на высоком организационном уровне.