В Челябинске впервые провели чемпионат по волейболу сидя

В нем приняли участие и участники спецоперации

Четыре команды стали участниками первого в Челябинской области регионального турнира по волейболу сидя. В адаптивном виде спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата попробовали свои силы и участники СВО. Соревнования были посвящены 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Соревнования прошли в челябинском ДС «Динамо», они собрали четыре команды, среди них сборная Свердловской области, а также коллективы из Челябинской области, Копейска и южноуральской столицы.

Победу в турнире одержали гости из Екатеринбурга. Второе место досталось команде «Танкоград» из Челябинска, замкнули тройку призеров волейболисты из Копейска.

Справка

Волейбол сидя — это паралимпийский вид спорта, предназначенный для спортсменов с поражениями опорно- двигательного аппарата. Здесь играют две команды из шести человек. Игроки могут контактировать с площадкой любой частью тела и не имеют права вставать, поднимать тело или делать шаги. В отличие от классического волейбола, игрокам передней линии разрешается блокировать подачу соперника.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Спорт России», а также федеральной кампании «Развитие адаптивного спорта и социальная адаптация ветеранов СВО».