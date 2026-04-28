В Челябинске впервые проведут состязания по турецкому подъему гири

Эта и другие спортивные дисциплины пройдут в рамках фестиваля «Труд, спорт, май»

В Челябинске проведут необычный спортивный фестиваль, в программу которого войдут состязания по семи дисциплинам, начиная от бокса и заканчивая армейским рукопашным боем. Изюминкой мероприятия станет турнир по турецкому подъему гири — ничего подобного в нашем регионе еще не проводили. Рассказываем, что это такое и какие еще события пройдут 1 мая на стадионе имени Елесиной в рамках фестиваля «Труд, спорт, май».

Организаторы приготовили для горожан семь зрелищных дисциплин. Так, пройдут состязания по боксу, кикбоксингу, армейскому рукопашному бою, гиревому спорту, а также Кубок Урала по силовому экстриму, мастер-класс на силу удара и турецкий подъем гири. Все это состоится в рамках фестиваля «Труд, спорт, май».

Изюминкой мероприятия станут премьерные для Челябинска соревнования по турецкому подъему с гирей, во время которого нужно подняться с пола в положение стоя, держа в одной руке отягощение. Название упражнения происходит от места, где оно зародилось. Турецкие, а точнее, османские воины более 200 лет назад выполняли его в качестве теста на силу и ловкость. В начале XX века цирк позаимствовал турецкий подъем, сделав из него зрелищный номер силачей.

«Турецкий подъем гири — это тема вообще классная. Такие упражнения хорошо развивают мышцы плечевого пояса и верхних конечностей. Да и другие группы мышц прилично работают — спина, ноги, плечи… Я специализируюсь на классическом поднятии гири, но интересно было бы себя попробовать и в такой универсальной силовой дисциплине», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» чемпион мира по гиревому спорту Вячеслав Плотников.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут Кубок Урала по стронгмену и Кубок области по стронгвумен. В программу соревнований среди женщин входят подъем бревна и становая тяга «Оси Аполлона». У мужчин список дисциплин обширнее: им еще предстоит выступить в подъеме «мегагири» весом 48 и 64 кг, а также удержании 25-килограммового «молота Тора». Вне зачета пройдет конкурс по разрыванию грелок.

Состязания состоятся 1 мая на базе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной в Челябинске. Вход свободный.

Автор: Татьяна Баткова.